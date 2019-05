Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste durch Hubschrauberbesatzung festgestellt

Burglemnitz (ots)

(Bezug zur Medieninfo der PI Saale-Orla, vom 09.05.2019, 03.08 Uhr)

Burglemnitz - Die seit letzter Nacht gesuchte Frau aus Burglemnitz wurde heute Vormittag angetroffen und in ärztliche Behandlung übergeben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, entdeckte die Hubschrauberbesatzung den PKW der Vermissten gegen 09.30 Uhr aus der Luft am Ufer des Hohenwartestausees. Polizeibeamte trafen die Frau wenig später äußerlich unverletzt in ihrem PKW an. Die 41-Jährige wurde im Anschluss in ärztliche Behandlung übergeben. Sie kam in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell