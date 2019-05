Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter wirft Fahrrad auf Pkw-Motorhaube

Neuhaus am Rennweg (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache attackierte am Dienstag gegen 17:30 Uhr ein unbekannter Mann in der Sonneberger Straße einen vorbeifahrenden Pkw. Er warf unvermittelt sein Fahrrad auf die Motorhaube eines VW Arteon, nahm das Rad daraufhin wieder an sich und fuhr weiter. Am Pkw entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zu den genaueren Umständen und dem Täter wird noch ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell