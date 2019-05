Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 33-Jähriger bedroht mehrere Personen

Ernstthal (ots)

In den gestrigen Abendstunden hat ein aggressiver 33-Jähriger mehrere Anwohner in der Glaswerkstraße mit einem Messer bedroht. Der polizeibekannte Mann konnte durch die eingesetzten Beamten überwältigt werden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er einem Arzt vorgestellt und in ein Krankenhaus eingewiesen und muss sich strafrechtlich für sein Verhalten verantworten.

