LPI-SLF: Im Alkoholrausch eingeschlafen

Glimpflich ging ein Brand am Dienstagabend in einer Wohnung in Lichte aus. Zeugen hatten gegen 23.00 Uhr Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Saalfelder Straße bemerkt und umgehend die Rettungsleitstelle alarmiert. Wenig später waren Feuerwehr sowie Polizei vor Ort und öffneten die betroffene Wohnung aus welcher der Rauch kam. Da auf Klopfen und Klingeln keiner hörte, mussten die Kameraden der Feuerwehr dabei eine Notöffnung vornehmen. In der verqualmten Wohnung trafen sie den stark alkoholisierten Mieter an, der offenbar sein Abendessen auf dem Herd vergaß und eingeschlafen war. Nach dem Abstellen des Herdes und dem Lüften der Wohnung war die Gefahr gebannt. Es entstanden keine nennenswerten Sachschäden. Ein Atemalkoholtest beim betroffenen Mieter ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 31-Jährige kam vorerst bei seiner Mutter unter, die vorgab, sich um den merklich alkoholisierten Sohn zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieb dieser zum Glück unverletzt.

