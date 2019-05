Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Verletzte nach Kellerbrand

Rudolstadt (ots)

Vier Personen mussten gestern Abend nach einem Kellerbrand in Rudolstadt ärztlich behandelt werden. Aus noch unbekanntem Grund war es im Keller eines Mehrfamilienhauses An der Brücke zu einem Feuer gekommen, bei dem Rauch ins gesamte Haus zog. Zehn Bewohner wurden evakuiert, wobei drei offenbar leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Ein Mann brach vermutlich auf Grund von Herzbeschwerden vor dem Haus zusammen und kam in stationäre Behandlung. Die Feuerwehr konnte den Brand im Anschluss schnell löschen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld zur Brandursache. Im Kellergeschoss des Wohnhauses entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Drei Wohnungen blieben nach den Löscharbeiten zunächst unbewohnbar. Die drei betroffenen Mieter kamen bei Bekannten und in einem angebotenen Ausweichquartier unter.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell