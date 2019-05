Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Pößneck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Montag, den 06.05.2019 gegen 13:05 in Pößneck auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Beschuldigte (54 Jahre, m, deutsch) wollte mit seinem Pkw von dem Parkplatz des Supermarktes fahren. Dabei übersah er einen Fußgänger, welcher von rechts hinter einer Baustellenabsperrung hervorgetreten kam und Richtung Supermarkt Eingang laufen wollte. Es kam zur Kollision zwischen Fußgänger und Fahrzeug. Dabei wurde der Fußgänger am Bein erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend auf den Boden. Der Geschädigte verletzte sich dabei leicht. Gegen den beschuldigten Fahrzeugführer wurde durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

