Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 85 Jährige Kundin im Einkaufsgeschäft beklaut

Pößneck (ots)

Am Freitag, 03.05.2019 wurde eine Kundin (85 Jahre, deutsch) gegen 13:00 Uhr durch unbekannte Täter in einem Supermarkt in Pößneck beklaut. Die Diebe entwendeten die Geldbörse der Geschädigten aus deren Einkaufsbeutel, welcher an dem Einkaufswagen hing. Zuvor waren der beklauten Dame zwei weibliche Personen aufgefallen, die sich immer wieder in der Nähe des Einkaufswagens mit dem Einkaufsbeutel der Geschädigten aufhielten und so taten, als ob sie was suchten. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden(Telefon: 03663-4310).

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell