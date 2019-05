Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwendete und beschädigte Wahlplakate

Schleiz (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 03.05.2019 09:00 Uhr und Montag, 06.05.2019 09:00 entwendete ein unbekannter Täter 4 Wahlplakate in Möschlitz, sowie 8 Wahlplakate in Schleiz. Des Weiteren wurde am Dienstag, den 07.05.2019 in Neustadt an der Orla OT Molbitz ein brennendes Wahlplakat festgestellt. Das Wahlplakat, welches an einer Laterne befestigt war, wurde durch unbekannte Täter angezündet und dadurch vollständig zerstört. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Der Laternenmast wurde durch den Brand leicht beschädigt. Ob die genannten Delikte einen Zusammenhang haben, ist Bestandteil der nun laufenden Ermittlungsverfahren. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden Telefon: 03663-4310).

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell