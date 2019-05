Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdacht der Fahrerflucht

Schleiz (ots)

Am Dienstag, den 07.05.19 befuhr der Beschuldigte (m, 65, deutsch) mit seinem Pkw den Parkplatz des Klinikums. Dabei touchierte er ein abgeparktes Fahrzeug. Da der Beschuldigte unter Zeitdruck stand, hinterließ er am geschädigten Fahrzeug einen Zettel mit seinen Personalien. Leider unterließ er es, die Polizei über den Verkehrsunfall zu informieren und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Geschädigte (w, 57, deutsch) versuchte später telefonischen Kontakt zum Beschuldigten aufzunehmen, was ihr jedoch nicht gelang. Daraufhin informierte die Geschädigte die Polizeiinspektion Saale-Orla. Diese ermittelt nun gegen den Beschuldigten, wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell