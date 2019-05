Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Lkw in der Neuhäuser Straße/B89

Sonneberg (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam am Montagvormittag gegen 11 Uhr der Fahrer eines Lkw mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Neustadter Straße aus Richtung Sonneberg in Richtung Föritz. Zwischen der Kreuzung "Rotes Haus" und Kreisverkehr geriet der Lkw nach links in den Straßengraben wo er zwei Bäume touchierte und auf der Beifahrerseite liegen blieb. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der 53-jährige Fahrer musste nach seiner Bergung zur Behandlung in eine Krankenhaus verbracht werden. Zur genauen Unfallursache wird noch ermittelt.

