Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Kaulsdorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag in Kaulsdorf sucht die Polizei nun nach Hinweisen zum Verursacher. Ein noch unbekannter Auto- oder LKW-Fahrer befuhr offenbar die Straße "Feldweg" und kollidierte beim Rechtsabbiegen auf die Könitzer Straße mit einer Grundstücksmauer auf der rechten Fahrbahnseite. Dabei entstanden an der Mauer Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Da an dem Unfallort auch Reste eines Stoßfängers sichergestellt wurden, weist das noch unbekannte Verursacherfahrzeug mit großer Wahrscheinlichkeit Schäden auf der rechten Seite auf. Die Beamten der Saalfelder Polizei ermitteln wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und hoffen auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Kaulsdorfer Feldweg bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 im Inspektionsdienst.

