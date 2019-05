Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kirche beschmiert

Rudolstadt (ots)

Eine Kirchenmauer beschmierten Unbekannte in Rudolstadt. Der oder die Täter begaben sich auf das Gelände im Kirchhof und brachten an der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirche mehrere Zahlen, Schriftzeichen sowie Figuren in verschiedenen Farben an. Zeugen bemerkten am Montag die Schmierereien und verständigten die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und suchen Zeugen. Wer Hinweise zu tatverdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

