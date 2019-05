Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte besprühen Rückseite eines Wahlplakates mit rechtsextremistischen Symbol

Bad Lobenstein, Saale-Orla Kreis (ots)

In Bad Lobenstein wurde in der Wurzbacher Straße auf der Rückseite eines Europawahlplakates ein rechtsextremistisches Symbol angebracht. Die oder der Täter besprühte im unbekannten Zeitraum das Plakat in einer Größe von ca. 50cm x 50cm. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon:03663-4310).

