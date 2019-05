Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Arbeitsunfall in Logistikfirma

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag, den 06.05.2019, kam es gegen 20:00 Uhr in einer Logistikfirma in Pößneck zu einem Arbeitsunfall. Ein Gabelstapelfahrer (deutsch,57 Jahre) kollidierte mit einer Mitarbeiterin (deutsch,38 Jahre). Sie wurde von dem Gabelstapler erfasst und schwer verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell