Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mordverdächtiger festgenommen

Rudolstadt, Prag (ots)

(Bezug zu den Medieninformationen der LPI Saalfeld vom 07.05.2017 und 10.05.2017)

Ein wegen Mordes und Betruges per Haftbefehl gesuchter 20-jähriger Mann konnte aktuell im Ausland festgenommen und nach Deutschland überführt werden. Dieser steht in dringendem Verdacht, im Mai 2017 den Tod eines 68-jährigen Mannes in Rudolstadt im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Autokauf verursacht zu haben. Mit zwei weiteren Tatverdächtigen soll er am 05. Mai 2017 zwei 49 und 68 Jahre alten Männern aus dem Saale-Holzland-Kreis einen vermeintlich besonders günstigen Autokauf in Aussicht gestellt haben. Dabei sollen die offenbar getäuschten Opfer auf dem Gelände eines Autohauses in Rudolstadt mehrere Tausend Euro Bargeld an den Verdächtigen übergeben haben, mit denen dieser flüchtete. Als die Opfer den Verdächtigen bei seiner Flucht mit einem PKW bemerkten, versuchten sie das Fahrzeug aufzuhalten und wurden dabei beide verletzt. Der 68-Jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er später an den Folgen verstarb. Nach intensiver Ermittlungs- und Fahndungsarbeit der Kriminalpolizei Saalfeld, der Staatsanwaltschaft Gera, der Bayerischen Polizei und des Landeskriminalamtes Thüringen (TLKA) konnten schließlich drei Tatverdächtige identifiziert werden. Der ins Ausland geflüchtete Haupttäter wurde aktuell in Prag durch Zielfahnder des TLKA lokalisiert und festgenommen. Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes überführten den Verdächtigen nach Gera. Seit dem Wochenende sitzt der 20-Jährige nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell