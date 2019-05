Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Brandfall gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Rudolstädter Weinbergstraße gerufen. Gegen 22.00 Uhr brannte der hölzerne Boden des dortigen Aussichtspavillons. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von rund 2500 Euro. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

