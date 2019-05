Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallzeugen gesucht

Königsee (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und einen Beteiligten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in Königsee, auf der B88 ereignete. Gegen 10.10 Uhr bog der Fahrer eines schwarzen PKWs der Marke Ford vom oberen Markt, aus Richtung Weberstraße kommend, nach rechts auf Bundesstraße in Richtung Rottenbach auf. Beim Auffahren kollidierte der Fordfahrer offenbar mit einem auf dem Markt abgestellten blauen Kleintransporter. Des Weiteren soll der schwarze Ford mit einem auf der Bundesstraße entgegenkommenden PKW seitlich zusammengestoßen sein. Der bisher unbekannte PKW, von dem weder Fahrer, Farbe noch Kennzeichen bekannt sind, fuhr trotz vermutlicher Schäden auf der linken Seite weiter in Richtung Ilmenau. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallablauf und zu den Beteiligten. In diesem Zusammenhang werden Unfallzeugen und der Fahrer des beschädigten PKWs gesucht, der in Richtung Ilmenau davonfuhr. Hinweise nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

