Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hochwertiges E-Bike entwendet

Sonneberg (ots)

Ein hochwertiges Herrenrad im Wert von 4300 Euro wurde am Dienstag, 30.04.2019, in der zeit von 20 Uhr bis 21:30 von einem Grundstück in der Bettelhecker Straße entwendet. Das Fahrrad der Marke Bulls war mittels Schloss an einem Gartenzaun gesichert. Zur Beschreibung des Rades ist Folgendes bekannt: Modell Enduro, Farbe schwarz mit blau-weißen Streifen und grünen Lenkergriffen, 27 Zoll, 11-Gang-Schaltung Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrades machen kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell