Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wahlplakate in Pößneck beschädigt

Pößneck (ots)

Im Tatzeitraum vom 02.05.2019 zum 03.05.2019 wurden in Pößneck in der Lohstraße, Gerberstraße sowie Neustädter Straße durch unbekannte Täter sechs dort angebrachte Wahlplakate (Bauzaungröße) beschädigt. Die Plakate wurden teilweise zerschnitten und heruntergerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell