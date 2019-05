Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 1,56 Promille von der Verkehrsunfallstelle geflüchtet

Pößneck (ots)

Am 05.05.2019 gegen 20.00 Uhr stieß ein 73-Jähriger beim Rangieren mit seinem Pkw Ford rückwärts gegen den abgeparkten Pkw Audi einer 47-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle und konnte im Rahmen der Ermittlungen durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 73-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille und wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 73-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

