Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Schleiz (ots)

Am 04.05.2019 in den späten Abendstunden kam es zu einem Polizeieinsatz im Kreiskrankenhaus in Schleiz. Ein aggressiver und stark angetrunkener 37-Jähriger befand sich in Behandlung. Als dieser eine 58-Jährige sowie einen 61-Jährigen angriff. Diese wurden dabei nicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten den 37-Jährigen unter Kontrolle zu bekommen. Dabei leistete die Person Widerstand, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Delinquent wurde anschließend in ärztliche Obhut überführt. Gegen den 37-Jährigen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung sowie versuchter Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell