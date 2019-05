Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Handtasche

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 03.05.2019 im Zeitraum von 12:15 bis 12:30 wurden in einem Verbrauchermarkt in Pößneck zwei Diebstähle von Geldbeuteln aus an Einkaufswägen befestigten Handtaschen begangen. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Die Polizei appelliert an die Bürger, während des Einkaufs auf die eigenen Wertsachen besondere Acht zu geben.

