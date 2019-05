Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Baum gefahren

Bucha (ots)

Bucha - Gegen einen Baum fuhr am heutigen Morgen eine Frau bei Bucha. Nach ersten Zeugenaussagen war die 57-Jährige gegen 08.00 Uhr auf der Landstraße von Bucha in Richtung Hohenwarte unterwegs. Am Ortsausgang Bucha kam sie offenbar auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Mercedes und prallte in der Folge frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Bei dem heftigen Zusammenstoß erlitt die Frau Handverletzungen, weshalb sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

