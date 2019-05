Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch beim Zahnarzt

Saalfeld (ots)

In eine Zahnarztpraxis brachen Unbekannte offenbar über den Maifeiertag in Saalfeld ein. Die Diebe zerstörten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen mit brachialer Gewalt eine Eingangstür der betroffenen Praxis in der Reinhardtstraße. Angestellte bemerkten heute Morgen die massiven Beschädigungen und alarmierten die Polizei. Offenbar waren die Täter nachts eingedrungen, hatten Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht und dabei nur wenig Kleingeld erbeutet. Die Kripo Saalfeld sicherte Spuren am Tatort, ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in den vergangenen zwei Tagen verdächtige Personen in der Reinhardtstraße bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03672/417-1464 in der Kriminalpolizeiinspektion.

