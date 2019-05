Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstähle in Schule und Schützenhaus

Sonneberg (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, 02.05.2019, in der Zeit von 02:15 Uhr bis 05:30 Uhr mehrere Türen der Lohauschule in der Oberlinder Straße auf und gelangten so in den Kellerbereich des Gebäudes.

Auch zum Schützenhaus am Schießhausplatz verschafften sich bisher unbekannte Personen im Zeitraum vom 27.04., 12:00 Uhr bis 02.05., 08:15 Uhr über ein Fenster Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten.

In beiden Fällen können zum entstandenen Sachschaden sowie zum Beutegut bisher noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck an der Ergreifung der Täter und bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

