Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Autofahrer rammt zwei PKWs

Rudolstadt (ots)

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer rammte am Dienstag in Rudolstadt zwei PKWs. Der 64-Jährige soll gegen 11.00 Uhr in der Oststraße versucht haben, mit seinem VW von einem Supermarktparkplatz auf die Oststraße aufzufahren. Dabei soll er zunächst zweimal auf einen Polo aufgefahren und beim Rücksetzen dann gegen einen Honda gefahren sein. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 3,41 Promille bei dem Verdächtigen. Gegen den Rudolstädter wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Seinen Führerschein stellten die Beamten umgehend sicher.

