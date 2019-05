Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichen gestohlen

Königsee (ots)

Zwei PKW-Kennzeichen stahlen Unbekannte am Mittwochabend in Königsee. Nach ersten Zeugenaussagen sollen die Unbekannten offenbar gegen 21.00 Uhr, in der Otto-Nuschke-Straße zwei Kennzeichentafeln von einem Seat und einem Skoda demontiert und entwendet haben. Danach sollen die zwei unbekannten Männer in einem schwarzen Opel Astra mit Plauener Kennzeichen davongefahren sein. In einer folgenden Nahbereichsfahndung der Polizei konnte das verdächtige Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls und suchen weitere Zeugen zu den Tatverdächtigen. Informationen zu den Dieben und dem genutzten Fahrzeug nehmen die Saalfelder Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

