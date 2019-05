Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu angeblich verwirrtem Mann gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Neustadt an der Orla - Zeugen sucht die Polizei zu einem Sachverhalt, bei dem sich ein möglicherweise verwirrter Mann Mittwochnacht in Neustadt an der Orla vor Autos geworfen haben soll. Gegen 23.45 Uhr hatte ein unbekannter Anrufer der Polizei geschildert, dass ein Mann in der Dimitroffstraße auf der Fahrbahn herumlaufen, schreien und sich vor herannahende Fahrzeuge werfen soll. Als die Polizei kurze Zeit später vor Ort eintraf, waren jedoch weder verdächtige Personen im Umfeld noch der Mitteiler anzutreffen. Möglicherweise betroffene Autofahrer hatten sich ebenfalls nicht weiter bei der Polizei gemeldet. Trotz intensiver Überprüfung des Stadtgebietes konnten keine verdächtigen, verletzten oder gefährdeten Personen angetroffen werden. Zur Aufhellung des Sachverhaltes suchen die Beamten der Schleizer Polizei nun mögliche weitere Zeugen. Wer in der Nacht zum Donnerstag in Schleiz verdächtige Personen bemerkte, meldet sich bitte unter Tel. 03663/4310 in der Polizeiinspektion.

