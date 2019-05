Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe in Bäckereifiliale

Neuhaus am Rennweg (ots)

Neuhaus am Rennweg - In eine Bäckerei- und Fleischereifiliale brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Neuhaus am Rennweg ein. Zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.00 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Sonneberger Straße. Im Inneren brachen sie sämtliche Räume auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen zweistelligen Betrag an Wechselgeld. Nun sucht die Sonneberger Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Neuhaus bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell