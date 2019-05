Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Jagdschloss

Bad Blankenburg (ots)

Unbekannte drangen vor dem Maifeiertag gewaltsam in das Jagdschloss Eberstein bei Bad Blankenburg ein. Die Diebe brachen im Zeitraum zwischen dem 17. April und dem 01. Mai 2019 die Zugangstür zum Wirtschafts- und Gastraum auf und ließen von dort Getränke sowie Gläser im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Unter anderem wurden rund 30 Flaschen Wein und Sekt, sechs volle Bierkästen, diverse Spirituosen sowie eine größere Menge an Ausschankgläsern entwendet. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht dringend Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jagdschlossruine bzw. im unteren Schwarzatal bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell