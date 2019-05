Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Böllerwürfen

Saalfeld (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie der Beleidigung ermittelt die Saalfelder Polizei gegen zwei Männer und eine Frau aus Sachsen. Die Verdächtigen sollen am Mittwochnachmittag mehrmals nicht zugelassene Böller in der Saalfelder Bahnhofstraße gezündet haben. Dabei sollen sie gegen 14.30 Uhr mindestens zwei Knaller in Richtung zweier junger Frauen geworfen haben. Einer der Böller explodierte nach ersten Aussagen unmittelbar vor den jungen Frauen, wobei eine von ihnen von Böllerresten im Gesicht getroffen und offenbar leicht verletzt wurde. Des Weiteren sollen die zwischen 25 und 32 Jahre alten Verdächtigen die Frauen auch beschimpft sowie beleidigt haben. Saalfelder Polizeibeamte trafen die Verdächtigen kurze Zeit später in Tatortnähe an, erhoben deren Personalien und fertigten mehrere Strafanzeigen. Außerdem stellten sie noch einen Böller mit der Aufschrift "LaBomba" sicher. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die unter Umständen am Maifeiertag in Saalfeld ebenfalls mit Böllern beworfen wurden oder die Vorfälle in der Bahnhofstraße beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

