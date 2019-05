Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug schlägt in Hauswand ein.

Sonneberg (ots)

Die Fahrzeugführerin eines Opel Zafiras parkte ihren Pkw am 30.04.2019 in der Waldstraße im OT Mönchsberg ab und entfernte sich. Plötzlich geriet der Opel in Bewegung und rollte die abschüssige Einfahrt hinab und kollidierte mit dem Nachbarhaus. Der Aufprall war so stark, dass in der Hauswand ein Loch von etwa einem Quadratmeter entstand. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 48000 Euro. Nach derzeigern Erkenntnissen war die Handbremse nicht ausreichend angezogen.

