Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung zwischen jungen Frauen eskaliert

Saalfeld, OT Gorndorf (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen drei jungen Frauen eskalierte am Montagabend in Saalfeld. Gegen 18.30 Uhr soll eine 19-Jährige (deutsch) an der Skaterbahn in der Lendenstreichstraße auf zwei 18 und 19 Jahre alte Verdächtige (deutsch) getroffen sein. Diese beiden hätten sich lautstark mit ihr gestritten und sollen sie anschließend an den Haaren zu Boden gezogen sowie ins Gesicht geschlagen haben. Zum Glück wurde die 19-Jährige nur leicht verletzt. Die hinzu gerufenen Saalfelder Polizisten trennten die Streitparteien, erhoben die Personalien der jungen Damen und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zu den Hintergründen des Streits wird derzeit noch ermittelt.

