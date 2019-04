Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Über Verkehrsinsel geschleudert

Saalfeld (ots)

Über eine Verkehrsinsel schleuderte Montagabend eine Autofahrerin in Saalfeld. Die 35-Jährige befuhr mit ihrem Seat gegen 18.45 Uhr die Pößnecker Straße. Laut Zeugenaussagen beschleunigte sie kurz vor der Brauhauskreuzung, um an der dortigen Ampel offenbar noch eine Grünphase zu erwischen. Dabei verlor sie beim Rechtsabbiegen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den PKW. Dieser geriet ins Schleudern, rutschte in Richtung einer Verkehrsinsel und stieß gegen die dort installierten Verkehrsschilder. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autofahrerin besaß Glück im Unglück und blieb nach jetzigen Informationen der Polizei unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell