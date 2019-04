Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in einem Saalfelder Industrie- und Gewerbegebiet ereignete. Dabei fuhr ein noch unbekannter Autofahrer gegen einen neben dem Elektromarkt im Watzenbach abgestellten Ford und flüchtete anschließend. Das Ganze ereignete sich zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr offenbar beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz. An dem blauen Ford, der unweit eines Unterstandes für Einkaufswagen abgestellt war, entstanden dabei deutliche Sachschäden am rechten Kotflügel, dem vorderen Stoßfänger sowie am rechten Vorderrad. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Insbesondere könnten Kunden des Elektromarktes oder des gegenüberliegenden Großmarktes verdächtige Personen und Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten des Inspektionsdienstes unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

