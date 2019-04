Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwere Maschinen entwendet

Schweinbach (ots)

Mehrere schwere Maschinen entwendeten Unbekannte in Schweinbach bei Leutenberg. Der betroffene Eigentümer bemerkte am Samstag den Diebstahl. Offenbar waren die Diebe in der Zeit zwischen dem 18. März 2019 und dem 27. April 2019 gewaltsam in zwei Garagen in der Ortsstraße eingedrungen. Aus den Objekten entwendeten sie eine Biegemaschine für Dachdecker, einen mobilen Motorkran sowie eine Bandsäge. Da die Maschinen Gewichte von deutlich über 100 Kilogramm besitzen, müssen die Täter mindestens zu zweit gehandelt und geeignete Transportfahrzeuge genutzt haben. Deshalb sucht die Saalfelder Polizei nun Zeugen, die in Schweinbach verdächtige Personen mit Transportern, LKWs oder Anhängern bemerkten. Hinweise zur Aufklärung des besonders schweren Diebstahls nehmen die Saalfelder Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

