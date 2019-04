Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garage aufgebrochen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Eine Garage brachen unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende in Neuhaus am Rennweg auf. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der verschlossenen Garage in der Thomas-Mann-Straße. Aus dieser ließen sie nach jetzigen Informationen einen Kompressor, ein Notstromaggregat, einen Schlagschrauber sowie weiteres Werkzeug mitgehen. Die Sonneberger Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern können. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

