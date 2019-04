Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ölspur beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Lehesten (ots)

Eine Ölspur beschäftigte am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Lehesten. Zeugen hatten gegen 14.00 Uhr die mehrere Hundert Meter lange Spur unter anderem in der Röttersdorfer Straße festgestellt und die Rettungsleitstelle informiert. Die Kameraden der Feuerwehr waren daraufhin über anderthalb Stunden mit dem Abbinden und dem Beseitigen des Öls beschäftigt. Gleichzeitig überprüften Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge im Ort, um auf einen möglichen Verursacher schließen zu können. Gegen 18.30 Uhr meldete der Stadtbrandmeister schließlich einen verdächtigen PKW in der Kronenstraße. Bei dem mittlerweile abgestellten VW tropfte immer noch Öl aus dem Motor, sodass ein Behälter untergestellt werden musste, bis das Fahrzeug in die Werkstatt kam. Bei der Befragung des verantwortlichen Fahrers gab dieser an, das Ölleck erst zu Hause bemerkt zu haben. Seine vorherige Fahrt entsprach jedoch dem Verlauf der gesicherten Ölspur.

