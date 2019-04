Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Blintendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019, kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Streitigkeit in Blintendorf. Ein 45-jähriger Spaziergänger wurde durch einen vorbeifahrenden Autofahrer, welcher durch eine Pfütze fuhr, nass gespritzt. Anschließend hielt der Autofahrer an und es kam nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell