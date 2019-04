Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheibe eines Autos eingeschlagen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Freitag, dem 26.04.2019 und Sonntag, den 28.04.2019, wurde die hintere Scheibe eines PKWs der Marke Peugeot in Schleiz, am Oelschweg, eingeschlagen. Der unbekannte Täter klappte anschließend die Rücksitzbank nach vorn, um Sicht in den Kofferraum zu erlangen. In dem Auto wurde der Täter nicht fündig und hat es anschließend verlassen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

