Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstag gegen 03.15 Uhr befuhr eine 32-jährige die Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg in Richtung Markt. Etwa 200 m nach der Kreuzung Bahnhofstraße stieß sie mit ihrem Audi gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo, fuhr wieder in Richtung Fahrbahnmitte und schließlich erneut nach rechts gegen einen vor dem VW Polo geparkten Citroen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Polo gegen eine Hausfassade und schließlich ebenfalls gegen den Citroen geschoben. Ein bei der nur leicht verletzten Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden wird mit 36000 Euro beziffert.

