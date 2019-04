Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: verletztes Kind bei Unfall am Köppelsdorfer Kreisel

Sonneberg (ots)

Am Samstag gegen 10.15 Uhr fuhr ein 9-jähriger mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Köppelsdorfer Straße stadtauswärts. Am Köppelsorfer Kreisel fuhr er nach links auf dem Gehweg weiter in die Steinacher Straße und sofort nach rechts auf den Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Multivan, welcher aus Richtung Hüttensteinach kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dessen Fahrer bremste noch ab, stieß jedoch mit geringer Geschwindigkeit gegen das Fahrrad. Der Radfahrer kam zu Fall, verletzte sich hierbei leicht und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus Sonneberg verbracht. Der Schaden an VW und Fahrrad wird mit insgesamt 50 Euro beziffert.

