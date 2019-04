Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger in Saalfeld unterwegs

Saalfeld (ots)

Gleich mehrere Bürger informierten am Freitag die Polizei Saalfeld, dass sie von einer männlichen Person angesprochen wurden, die sich als ehemaliger Arbeitskollege ausgab. Die Person gab vor, in die Schweiz ausreisen zu wollen. Um Einfuhrzoll zu umgehen, bot er den Angesprochenen Lederjacken zu einem scheinbar günstigen Preis an. Die aufmerksamen Bürger schlugen das vermeintliche Schnäppchen jedoch aus und informierten die Polizei.

