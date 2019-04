Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung in ehemaliger Gaststätte

Burgk, Saale-Orla-Kreis (ots)

Vier vermisste Kinder aus einem Kinderheim wurden in der ehemaligen Gaststätte "Zollhaus", in Burgk, angetroffen. Sie befanden sich in der Zeit von Donnerstag, dem 25.04.2019, zu Freitag, dem 26.04.2019, in dem geschlossenen Objekt. Die Kinder beziehungsweise Jugendliche sind zwischen 11 und 17 Jahre alt. Um in die Gaststätte zu gelangen schlugen sie ein Fenster ein. Weiterhin konsumierten sie diverse Nahrungsmittel des Zollhauses, verteilten Scheuermilch, entleerten Feuerlöscher und beschädigten mit Messern verschiedene Einrichtungsgegenstände. Der Schaden beträgt ungefähr 10.000,00EUR.

