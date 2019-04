Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anhänger löst sich von Fahrzeug und verletzt eine Person

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.04.2019 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Pößneck. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem VW Passat mit Anhänger den Steinweg entlang, als sich der Anhängner löste, auf den Gehweg rollte und eine Frau an der Hand verletzte. Anschließend stieg der Beifahrer aus und befestigte den Anhänger wieder am PKW. In der Folge verließen der Fahrer und Beifahrer den Unfallort ohne der Feststellungs-und Wartepflicht nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

