Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerstelle trotz Waldbrandgefahr

Bad Lobenstein. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Über die Osterfeiertage haben unbekannte Personen eine Feuerstelle auf einem Waldweg am Koselstau errichtet und ein Feuer entfacht und dadurch Waldbrandgefahr herbeigeführt. In der Nähe der Feuerstelle befindet sich ein baufälliges Gebäude. Die Polizei ermittelt nun zu den Verursachern und bittet in dem Zusammenhang um Hinweise an die Polizeiinspektion in Schleiz unter Tel. 03663/4310.

