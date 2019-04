Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle über Auto verloren

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 23:40 Uhr verlor ein Autofahrer im Ortsteil Hönbach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 18-Jährige war offenbar zu schnell von der Neustadter Straße aus gefahren, da beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes das Heck seines Fahrzeuges ausbrach. Der BMW fuhr über eine Bordsteinkante und prallte dann gegen einen geparkten Pkw. Der wurde gegen die Fassade eines Fitnessstudios geschoben, so dass auch an dem Gebäude Schaden entstand. Der Fahranfänger und seine 18-jährige Begleiterin kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Dort attestierten die Ärzte, dass beide unverletzt geblieben waren. Bei dem Unfall war Gesamtschaden von 10.000 EUR entstanden.

