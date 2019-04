Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall in einer Lagerhalle für Stroh

Zoppoten (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit bemerkte eine Funkstreife der PI Saale-Orla um 03:40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Ortslage Zoppoten. Als sie die Ursache des Rauches endlich lokalisieren konnten, stellten sie eine Lagerhalle der Agrargenossenschaft Friesau fest, in welcher Stroh gelagert wurde. Das Stroh schwelte bereits. Die Feuerwehren Saalburg und Zoppoten wurden zur Bekämpfung angefordert. Noch vor dem Eintreffen der Wehren trafen zwei Verantwortliche der Halle ein, welche sofort begannen mit Radladern das bestehende Glutnest auseinander zu ziehen. Nach Aussage eines Verantwortlichen wurde das betroffene Stroh am Vortag gehäckselt. Hierbei kann sich auch mal ein Stein durch den Häcksler verirren, welcher sich hierdurch enorm erwärmt und für eine Funkenbildung sorgen kann. Hinweise auf ein Zutun Dritter konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Verantwortlichen und der örtlichen Feuerwehren entstand somit lediglich ein geschätzter Sachschaden in der Höhe von 100 Euro.

