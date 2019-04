Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Ödlandes am alten Sportplatz Blankenberg

Blankenberg (ots)

Zu einem Ödlandbrand kam es am Nachmittag gegen 15:30 Uhr in der Ortslage Blankenberg am alten Sportplatz. Dort gerieten aus nicht feststellbarer Ursache Gestrüpp und Wiese in Brand. Eine Gefährdung für Leib und Leben, sowie Sachgüter von bedeutendem Wert entstand nicht. Die Feuerwehr Bad Lobenstein konnte den Brand zügig bekämpfen. Bezifferbarer Sachschaden entstand somit nicht.

