Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Mopedfahrer

Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstag Nachmittag kam es in der Goethestraße in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrunfall zwischen einem 74 Jährigen Mopedfahrer und einem 26 Jährigem Audi Fahrer. Der Mopedfahrer bemerkte zu spät, dass der Fahrer des PKW Audi sich in einem Abbiegevorgang befand und versuchte daher den PKW zu umfahren. Hiernach kollidierte der Moped-Fahrer mit dem PKW und kam zu Fall. Er zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde in der weiteren Folge in das Krankenhaus Pößneck verbracht. Der 74 Jährige gilt als schwerverletzt, wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell